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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعات الضرائب والجمارك ..أبرز أختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.


وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:

 

*لجنة الخطة والموازنة:

 

1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

 2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.

 3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

 4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. 

6 -موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

 

مجلس النواب الضرائب الموازنة العامة للدولة جمارك التشريعات اللجان النوعية مشروعات المركزي للمحاسبات المركز المالي الخطة والموازنة بالبرلمان

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