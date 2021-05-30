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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قطاع الآثار الإسلامية يكشف سبب سقوط جزء من قبة مسجد السلطان حسن.. فيديو

قبة الفوارة
قبة الفوارة

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، أن  قبة الفوارة ومسجد السلطان حسن تم بنائهما سنة 762 هجرية وبالتالي يكون عمرهما الآن 680 سنة، مؤكدا أن القبة توجد بداخل المسجد وهي عبارة عن خوذة محمولة على 8 أعمدة.

 


وأضاف أسامة طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن سبب سقوط جزء من قبة جامع السلطان حسن كان بسبب أن هناك ضلع منه سقط أمس الساعة 11 صباحا وهذه القبة معرضة للأحوال الجوية بسبب إنها مكشوفة وهناك عوامل تعرية أثرت عليها.

 


وأوضح أسامة طلعت، أن القبة تم تجديدها بشكل شبه كامل سنة 1984، كاشفا سقوط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن والذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي. 

وزارة الآثار احوال الجو المسجد الإسلام الترميم الخشب

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