ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟



خلال إجرائي بعض الأبحاث المتعلقة بعمليات التحول الجنسى من ذكر إلى أنثى والعكس، وقد سبق أن تعرضت في مقال سابق لمسألة تفتيش الأنثى، فقد حظر المشرع على مأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه، وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض. فالحظر هنا على مأمور الضبط القضائى أن يفتشهن بنفسه، أوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض.

وقد يتعرض الشخص المتحول جنسيًا إلى العديد من المخاطر سواء الطبية أو القانونية، فضلًا عن تغيرات فسيولوجية تطرأ عليه نتيجة هذا التحول الذي يثير بعض المشاكل من الناحية الجنائية، خاصة وأن قانون العقوبات قد أفرد قسم كامل من القانون لجرائم الاعتداء على النفس، إذ إن إجراء عملية التحول في حد ذاتها تُعد من الأعمال الماسة بعنصر الحق في سلامة الجسد.

فهذه العملية تقتضي إجراء بعض الجراحات بالجهاز التناسلي للمتحول.. وهنا يثار التساؤل عن أثر ذلك في المسئولية الجنائية؟

المادة 267 من قانون العقوبات أوجبت العقاب على مرتكب جريمة الاغتصاب بالإعدام أو السجن المؤبد المرتكب من الجانى الذكر ضد الأنثى فهو لايتصور وقوع الجريمة بغير تلك الصورة.. والسؤال المنطقى الذى يفرض نفسه هنا كيف يتم عقاب المتحول اذا كان ذكرا وقام إجراء عملية تحول جنسى؟

هل يتم عقابه باعتبار ما أصبح عليه أم ماكان عليه؟

وفى ظل خلو التشريع المصرى من اى نصوص قاطعة والتزم الصمت فيما يتعلق بتلك العمليات هناك فراغ تشريعى في معالجة هذا الموضوع وهناك دول عربية سبقت مصر في بالتعرض القانونى بالحظر لإجراء عمليات التحول..

وهل يمكن أن تكون الأنثي المصطنعة نتيجة هذه النقلة الجنسية محلا لجريمتي الاغتصاب أو الزنا؟ علي فرض زواجها هذه من جهة تحول الذكر إلي أنثي.. فهل إذا ما تحولت المرأة دون ضرورة علاجية إلي ذكر، يتصور أن تكون فاعلاً في جريمة اغتصاب أنثي أو زنا؟

يبين حجم الاضطراب الذي تحدثه هذه العمليات في إطار الحماية الجنائية للجسم البشري، مما يعني بحث مشروعية تحول الجنس من كافة الجوانب القانونية والطبية بتشريع صريح سواء بالحظر أو السماح..

ونتعرض في المقال القادم بأذن الله لمشكلات شرعية أخرى..

