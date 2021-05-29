محمد التاجي: مسلسل "لعبة نيوتن" أدى لحالة أشبه بالإدمان لدى المشاهدين

قال الفنان محمد التاجي، إن جده رفض تمثيله في البداية، قائلا "أنا مش عايزك تحترف، أنت هتلاقي صعوبات كبيرة جدًا، ولما وجدني مُصرا على التمثيل، قال لي حسك عينك تقول أنا حفيد فلان".



وتابع "التاجي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه كان مرعوبا من أن يعرف أحد بأنه حفيد الفنان الكبير عبد الوراث عسر، معقبًا: "أنا ماقلتش إن جدي "عسر" إلا بعد نجاحي في مسلسل بشاير".

وأضاف أنه جسد دورا مختلفا هذا العام في مسلسل "لعبة نيوتن"، لافتًا إلى أن هذا المسلسل كان مختلفا بصورة كبيرة، وأدى إلى حالة أشبه بالإدمان لدى المشاهدين، خاصة أن كل فريق العمل قام بأدوار هامة للغاية في المسلسل.