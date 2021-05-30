عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يحد من الفساد الإدارى

طفرة تكنولوجية بالأقصر.. إنشاء 8 مراكز متطورة وتفعيل نظام الشباك الواحد| فيديو

مركز التكنولوجية
مركز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر هذا العام طفرة كبيرة فى مجال التكنولوجية فى التعامل مع المواطنين والقضاء على التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، من خلال الشباك الواحد، فأنشأت المحافظة ثمان مراكز تكنولوجية موزعة على مستوى المحافظة.

مقترح برلماني لـ رئيس الوزراء باعتبار الأقصر محافظة ذات طابع خاص

شيخ الأزهر يوافق على تجديد الثقة في رئيس منطقة الأقصر لمدة عام


قالت حنان عبد الرحيم  مدير عام مراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين المتطور بمحافظة الأقصر، إنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم المحافظ تم إنشاء مراكز تكنولوجية بجميع مراكز المحافظة ( مركز الاقصر – الطود – الزينية – ارمنت – اسنا – القرنة – البياضية ) عن طريق فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تم أُنشئت ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحافظ الأقصر وتم تدريب الموظفين على العمل بالمركز التكنولوجية من قبل مهندسي وزارة التخطيط على برامج تربط بين الادارات ومتخذي القرار وديوان عام المحافظة والوزارة فى وقت واحد وذلك لتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المراكز هو تفعيل نظام "الشباك الواحد" للتيسيير وتسهيل الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الإدارى، موضحة المركز التكنولوجي يقدم عدة خدمات للمواطنين مثل (طلب صلاحية موقع - وتجديد تراخيص البناء - طلبات الحصول على المرافق العامة - تغيير نوع النشاط - الحصول على رخص الإشغال - الحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة - سداد أقساط الإيجار - خدمات الإعلانات - طلب تصالح عن حجز اداري).

وأضافت أنه في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية، للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول علي الخدمات، يتم الإعداد لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي بحي المطار وآخر بحي شمال بمدينة الأقصر، علي أن يتم التوسع مستقبلاً في إنشاء المراكز التكنولوجية في القري والمناطق البعيدة.

FB_IMG_1622325897339
FB_IMG_1622325897339
FB_IMG_1622325894376
FB_IMG_1622325894376
FB_IMG_1622325891298
FB_IMG_1622325891298
FB_IMG_1622325888200
FB_IMG_1622325888200
FB_IMG_1622325885175
FB_IMG_1622325885175
FB_IMG_1622325878261
FB_IMG_1622325878261
الأقصر محافظة الاقصر وزارة التخطيط الموظفين بروتوكول تعاون المراكز التكنولوجية فصل منظومة التحول الرقمي طفرة كبيرة

ترشيحاتنا

ماكرون يهدد بـ سحب الجيش الفرنسي من مالي

تتويج تشيلسي بدوري الأبطال.. توماس توخيل يحرج جوارديولا للمرة الثالثة

بعد زواجها السري من رئيس الوزراء البريطاني.. من هي كاري سيموندس؟

حكم إهداء ثواب العمل الصالح لـ الميت؟ الإفتاء توضح

طلب إحاطة بالبرلمان لإعادة النظر في قيود ارتفاع المباني بدمياط

حالته غير طبيعية.. أمن الدولة يضبط مواطناً اقتحم مطار الكويت الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

تأجيل محاكمة عمرو أديب في سب وقذف محمد رمضان إلى جلسة 12 يوليو

ارتاح من التعب.. علاج الإرهاق الشديد بـ 9 نصائح

بينها مصر.. قائمة الدول المحظورة في السعودية بعد رفع قيود السفر

محمد التاجي: "عاملوني زي البوبي لما اكتشفوا إصابتي بكورونا"

اجتماع طارئ .. مؤجلات الدوري والكأس تشعل الصراع بين اتحاد الكرة والأندية

إثيوبيا تصدر بيانًا جديدًا بشأن ملء سد النهضة

للمسافرين للخارج.. الصحة تعلن طرق توثيق تحليل PCR وشهادات لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزيج بين الهندية والبريطانية.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أكثر خطورة

في منتصف الرحلة.. خفاش يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري|فيديو

سعر ومواصفات أسرع سيارة فى العالم تواتارا SSC Tuatara.. فيديو وصور

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

فيديو

ناجم عن عبادة البقر .. الهند تعلن ظهور داء الرشاشيات القاتل "فيديوجراف"

فيديو جراف.. رانيا يوسف وتامر هجرس.. نجوم تلقوا لقاح كورونا

آخرهن سلمى أبو ضيف.. فنانات تعرضن لأزمات من عمليات التجميل

فيديوجراف.. ما سر جماجم قليوب الملقاة أسفل الطريق الحر؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ