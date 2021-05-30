طفرة تكنولوجية بالأقصر.. إنشاء 8 مراكز متطورة وتفعيل نظام الشباك الواحد| فيديو

يحد من الفساد الإدارى

تشهد محافظة الأقصر هذا العام طفرة كبيرة فى مجال التكنولوجية فى التعامل مع المواطنين والقضاء على التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، من خلال الشباك الواحد، فأنشأت المحافظة ثمان مراكز تكنولوجية موزعة على مستوى المحافظة.



قالت حنان عبد الرحيم مدير عام مراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين المتطور بمحافظة الأقصر، إنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم المحافظ تم إنشاء مراكز تكنولوجية بجميع مراكز المحافظة ( مركز الاقصر – الطود – الزينية – ارمنت – اسنا – القرنة – البياضية ) عن طريق فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تم أُنشئت ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحافظ الأقصر وتم تدريب الموظفين على العمل بالمركز التكنولوجية من قبل مهندسي وزارة التخطيط على برامج تربط بين الادارات ومتخذي القرار وديوان عام المحافظة والوزارة فى وقت واحد وذلك لتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المراكز هو تفعيل نظام "الشباك الواحد" للتيسيير وتسهيل الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الإدارى، موضحة المركز التكنولوجي يقدم عدة خدمات للمواطنين مثل (طلب صلاحية موقع - وتجديد تراخيص البناء - طلبات الحصول على المرافق العامة - تغيير نوع النشاط - الحصول على رخص الإشغال - الحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة - سداد أقساط الإيجار - خدمات الإعلانات - طلب تصالح عن حجز اداري).

وأضافت أنه في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية، للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول علي الخدمات، يتم الإعداد لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي بحي المطار وآخر بحي شمال بمدينة الأقصر، علي أن يتم التوسع مستقبلاً في إنشاء المراكز التكنولوجية في القري والمناطق البعيدة.

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