تطوير العشوائيات: لدينا 1105 أسواق عشوائية نسعى لتطويرها خلال 10 سنوات .. فيديو

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لـ صندوق تطوير العشوائيات عدد الأسواق العشوائية بمصر، لافتا إلى أن الهجرة الداخلية سبب تكوينها.

وتابع صديق خلال حواره مع برنامج «مساء دى ام سى»، يوجد على مستوى الدولة 1105 أسواق عشوائية، معقبا:" معروف فى كل محافظة كام سوق والسوق يومى أو اسبوعى أو سنوي".

وأضاف المدير التنفيذى لـ صندوق تطوير العشوائيات عندنا 6 أسواق سنوية فقط على.

وأكد صديق سيتم الانتهاء من تطوير الأسواق العشوائية خلال الـ 10 سنوات القادمة".

وكان قال خالد صديق منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات، تم إعداد خريطة لعدد الأماكن العشوائية بمصرو تم رصد 357 منطقة، كاملة التفصيل لبناء مناطق جديدة طبق لسلوكيات كل منطقة عشوائية، معقبا كل جهات الدولة عملت على ملف تطوير العشوائيات.

وأضاف قائلا:" على سبيل المثال استبدلنا بعض المناطق العشوائية فى محافظة البحر الأحمر بنينا عمارات وبنينا منازل منعزلة بحوش".

ولفت المدير التنفيذى لـ صندوق تطوير العشوائيات، سياسات تطوير العشوائيات كانت مرنة، بما يتوافق ما طبيعة السكان والمناطق، مضيفا:" من 2008 لـ 2016 الصندوق انفق 152 مليون جنيه، من 2014 حتى الانتهاء من كافة المناطق العشوائية تم إنفاق 40 مليار جنيه.