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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاكل إدارية .. خبير تربوي يكشف تأثير فيروس كورونا على الدراسة والطلاب .. فيديو

خبير تربوي
خبير تربوي

قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤف الخبير التربوي ، إن  أزمة كورونا  يجب أن تعلمنا أن نقوم بإنشاء لجان حقيقية لمواجهة المشاكل التي تواجه الطلاب بشكل مفاجئ، ويجب تعميم هذا على جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة في مصر.

وأضافت بثينة عبد الرؤف خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية "، أن فيروس كورونا يجب أن يعلمنا كيف نتعامل مع المشكلات الإدارية الخاصة بإدارة العملية التعليمية في مصر، مؤكدة أن هناك العديد من المشكلات الإدارية تواجهنا في إدارة الأزمات ويجب التوصل إلى حل.

وأوضحت الخبير التربوي، أن طلاب الثانوية في ظل  جائحة كورونا  لم يحصلوا علي المعارف اللازمة من العملية التعليمية، ولم يحصلوا على المهارات اللازمة لتحصيل المعارف.

وتابعت عبد الرؤف ، أن الطلاب يفتقدون مهارة التحصيل والبحث ع معلومة، وهذا لأنهم يتعلمونها من المدرسين في المدرسة، وبعد الجائحة قل حضور الطلاب إلى المدارس، وهذا يسبب معاناة للطلاب في الدراسة خلال الجامعة .

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