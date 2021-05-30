بيراميدز: خاطابنا وزارة الصحة لتطعيم لاعبي الفريق بلقاح كورونا.. فيديو

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تفاصيل إصابات كورونا بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري إلى 13 إصابة حتى الآن.



وقال "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "من المتوقع زيادة أعداد الإصابات بكورونا في فريق بيراميدز مع ظهور أعراض المرض على آخرين".

وأشار إلى أن أن رحلة نيجيريا السبب وراء إصابات كورونا بين صفوف الفريق، مردفا أن مسحة كورونا قبل السفر الي نيجيريا كانت جميعها سلبية.

ولفت إلى أن إصابات كورونا بدأت بإصابة مترجم الفريق بعدما ظهرت عليه أعراض المرض وسيطرت عليها حالة إعياء شديدة، متابعا: "أرسلنا لاتحاد الكرة وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي غدا، ومن المتوقع تأجيل مباراة سموحة في كأس مصر يوم 2 يونيو المقبل".

واختتم: "أرسلنا خطابا لوزارة الصحة من أجل تطعيم لاعبي الفريق بلقاح كورونا ونتمني أن يكون هناك رد سريع علي طلبنا".

