أحسن أب.. علي ربيع يحتفل بعيد ميلاد ابنته مليكة

نشر الفنان على ربيع فيديو من عيد ميلاد ابنته مليكة عبر حسابه الرسمى على انستجرام.

وقال علي ربيع معلقا على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد مليكة على ربيع.. أحسن أب ده ولا ايه".





ونافس على ربيع، في رمضان الماضي بمسلسل “أحسن أب”، ودارت أحداثه في 15 حلقة.

واحتفل علي ربيع، مؤخرا، بزفاف شقيقته روان، على أحمد عمرو بأحد فنادق بحضور مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم "اوس اوس ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى وإبرام ومصطفى بسيط وسليمان عيد والمخرج وائل إحسان وحامد شرب وحسام داغر وكريم فهمي ويزو ومحمد أنور وأحمد الشامي.



