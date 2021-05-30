لحظة انتظرتها 15 عاما .. تعليق كاي هافيرتز على هدف تتويج تشيلسي بدوري الأبطال

عجز نجم تشيلسي كاي هافيرتز، عن وصف مشاعره، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت، بعد الفوز على مانشستر سيتي (1-0) في بورتو.



وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد أواخر الشوط الأول، ليبرر حجم الصفقة الضخمة التي أجراها تشيلسي، للتعاقد معه صيف العام الماضي.

وأشار هافيرتز، إلى أنه حلم بهذه اللحظة منذ أن كان في السادسة من عمره، وقال في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء المباراة: "لا أعرف ماذا أقول، حقا لا أعرف، انتظرت طويلا".



وأضاف: "الآن أريد أن أشكر عائلتي ووالداي وجدتي وصديقتي، لا أعرف ماذا أقول، انتظرت 15 عاما لهذه اللحظة، والآن تحققت".



وقاطع قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا مقابلة هافيرتز، قبل أن يصرح: "كان (هافيرتز) هادئا للغاية، ليس ذلك فقط، إنه يجري بشكل جنوني، ولهذا يستحق هذه اللحظة".



وتابع: "جئت إلى هنا في 2012 بعد فوز الفريق بلقب دوري الأبطال، أردت تكرار النجاح في هذه المسابقة، إنه أمر مذهل، عائلتي هنا، إنه يوم مميز جدا".