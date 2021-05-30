محافظ جنوب سيناء يطلب من المدونين السياحيين توصيل رسالة لمتابعيهم عن شرم الشيخ

فودة يطلب من المدونين بعث رسالة سلام لمتابعهم

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لوسيانو فيوري رئيس مجلس إدارة شركة لوكسيو هولدنج وطارق عبد المنعم رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بجنوب سيناء، وممثلين لوفد المدونين الذين قاموا بزيارة الى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى وبلغ عددهم 45 مدونا سياحيا لـ16 دولة.

وقال فودة إنه يتمنى أن يساهم الوفد بتوصيل رسالة سلام ومحبة من مدينة السحر والجمال شرم الشيخ إلى متابعيهم عبر وسائل السوشيال ميديا المتنوعة، وأن يبرزوا كل ماشاهدوه عبر تلك الوسائل، وقدم لهم من خلال خريطة المدينة الوسائل المتقدمة لتأمين المدينة على احدث النظم العالمية.

كما طالبهم بتكرار الزيارة مرة أخرى على أن تشمل فى المستقبل مدينة التجلى الأعظم سانت كاترين، كما وعد بتنظيم قناة اتصال مع قادة الوفد لدعوتهم فى بعض المحافل العالمية التى تقيمها المحافظة.

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المدونين

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