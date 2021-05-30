نادر شوقي يوضح حقيقة اعتزال وليد سليمان بنهاية الموسم

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، حقيقة اعتزال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي نهاية الموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية عن اعتزام وليد سليمان الاعتزال بنهاية عقده مع النادي الأهلي.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي مجدي عبد الغني، ببرنامج "البلدوزر"، المذاع علي قناة "الشمس"، إن وليد لاعب مميز وصاحب خبرة كبيرة، وقادر علي العطاء لأكثر من موسم مع النادي الأهلي.

وتابع أن وليد سليمان جدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، ويتبقي له الموسم المقبل.

واختتم: وليد سليمان في حالة تركيز خلال الفترة الحالية مع الأهلي ولا صحة لاعتزاله، وهو مستمر حتي نهاية عقده مع القلعة الحمراء.