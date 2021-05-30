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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم الإعلامية فيروز نبيل بدرع مؤسسة دار الهلال

الإعلامية فيروز نبيل
الإعلامية فيروز نبيل

نالت الإعلامية فيروز نبيل تكريمها بدرع مؤسسة دار الهلال بحفل توقيع كتاب" تجديد الفكر القانوني" رؤية مواطن مصري لدستور جديد تأليف معالي المستشار الجليل دكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف والخبير التشريعي .

وقامت الإعلامية فيروز نبيل بتقديم الحفل يوم الثلاثاء الماضي والذى اقيم بمؤسسة دار الهلال اعرق مؤسسة صحفية مصرية وبحضور المهندس احمد عمر رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال و الكاتب الصحفي الكبير احمد ايوب رئيس تحرير مجلة المصور والكاتب الصحفي الكبير خالد ناجح رئيس تحرير كتاب وبوابة ومجلة وروايات دار الهلال.

و قامات قضائية  وقانونية كبيرة ولفيف من الشخصيات العامه ورموز الفكر والإعلام وعلى رآسهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف و الفنانة القديرة النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ النائبة ريحاب الغول عضو مجلس النواب ، الدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء الدكتور . عاطف عبيد رئيس دار نشر بتانه الدكتور . طارق الحصري استاذ الإدارة العامه ومستشار رئيس هيئة التصنيع الاستاذ. سعيد عبده. رئيس اتحاد الناشرين المصريين.


وأقيمت ندوة نقاشية موسعه لمضمون الكتاب ادار الحلقة النقاشية الكاتب الصحفي احمد ايوب و أعلن الكاتب الصحفي خالد ناجح بيان اللقاء وبرقية تأييد لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وجدير بالذكر أن معالي المستشار الدكتور خالد القاضي له العديد من المؤلفات القانونية التى ساهمت فى نشر الوعي القانوني بالمجتمع المصري.

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الإعلامية فيروز مؤسسة دار الهلال تجديد الفكر القانوني دكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف دار الهلال

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