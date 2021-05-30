حالته غير طبيعية.. أمن الدولة يضبط مواطناً اقتحم مطار الكويت الدولي

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطناً أحيل إلى جهاز أمن الدولة، بعد دخوله قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي يوم الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم رصد المواطن من قبل رجال الأمن بعد دخوله قاعة التشريفات الأميرية ووصوله إلى ساحة المطار، وبتفتيشه لم يعثر معه على أي إثبات ووجد بحوزته فقط هاتف نقال، فأحيل من قبل رجال الأمن إلى مباحث المطار.

وأضافت أنه أثناء التحقيق معه كان يتحدث عن الحلال والحرام، ما دفعهم لإحالته إلى جهاز أمن الدولة، للوقوف على ملابسات ما أقدم عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وعلمت الصحيفة من مصادر أمنية مطلعة أن شخصا في حالة غير طبيعية ضُبط وأحيل إلى جهاز أمن الدولة إثر تسلله إلى مدرج مطار الكويت وصعوده داخل إحدى الطائرات.

وأوضحت المصادر أن تحقيقا فُتح في كيفية وصوله إلى المطار واختراق الأجهزة الأمنية والحواجز في ظل وجود رجال التفتيش وكاميرات المراقبة حتى وصوله إلى مدرج الطائرات.