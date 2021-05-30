عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالته غير طبيعية.. أمن الدولة يضبط مواطناً اقتحم مطار الكويت الدولي

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطناً أحيل إلى جهاز أمن الدولة، بعد دخوله قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي يوم الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم رصد المواطن من قبل رجال الأمن بعد دخوله قاعة التشريفات الأميرية ووصوله إلى ساحة المطار، وبتفتيشه لم يعثر معه على أي إثبات ووجد بحوزته فقط هاتف نقال، فأحيل من قبل رجال الأمن إلى مباحث المطار.

تحتاج لتحرك دولي سريع .. الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للسعودية

الكويت تسجل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وأضافت أنه أثناء التحقيق معه كان يتحدث عن الحلال والحرام، ما دفعهم لإحالته إلى جهاز أمن الدولة، للوقوف على ملابسات ما أقدم عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وعلمت الصحيفة من مصادر أمنية مطلعة أن شخصا في حالة غير طبيعية ضُبط وأحيل إلى جهاز أمن الدولة إثر تسلله إلى مدرج مطار الكويت وصعوده داخل إحدى الطائرات.

وأوضحت المصادر أن تحقيقا فُتح في كيفية وصوله إلى المطار واختراق الأجهزة الأمنية والحواجز في ظل وجود رجال التفتيش وكاميرات المراقبة حتى وصوله إلى مدرج الطائرات.

أمن الدولة الكويتي مطار الكويت الكويت اخبار العالم قاعة التشريفات الأميرية

ترشيحاتنا

ماكرون يهدد بـ سحب الجيش الفرنسي من مالي

تتويج تشيلسي بدوري الأبطال.. توماس توخيل يحرج جوارديولا للمرة الثالثة

بعد زواجها السري من رئيس الوزراء البريطاني.. من هي كاري سيموندس؟

حكم إهداء ثواب العمل الصالح لـ الميت؟ الإفتاء توضح

طلب إحاطة بالبرلمان لإعادة النظر في قيود ارتفاع المباني بدمياط

حالته غير طبيعية.. أمن الدولة يضبط مواطناً اقتحم مطار الكويت الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

تأجيل محاكمة عمرو أديب في سب وقذف محمد رمضان إلى جلسة 12 يوليو

ارتاح من التعب.. علاج الإرهاق الشديد بـ 9 نصائح

بينها مصر.. قائمة الدول المحظورة في السعودية بعد رفع قيود السفر

محمد التاجي: "عاملوني زي البوبي لما اكتشفوا إصابتي بكورونا"

اجتماع طارئ .. مؤجلات الدوري والكأس تشعل الصراع بين اتحاد الكرة والأندية

إثيوبيا تصدر بيانًا جديدًا بشأن ملء سد النهضة

للمسافرين للخارج.. الصحة تعلن طرق توثيق تحليل PCR وشهادات لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزيج بين الهندية والبريطانية.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أكثر خطورة

في منتصف الرحلة.. خفاش يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري|فيديو

سعر ومواصفات أسرع سيارة فى العالم تواتارا SSC Tuatara.. فيديو وصور

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

فيديو

ناجم عن عبادة البقر .. الهند تعلن ظهور داء الرشاشيات القاتل "فيديوجراف"

فيديو جراف.. رانيا يوسف وتامر هجرس.. نجوم تلقوا لقاح كورونا

آخرهن سلمى أبو ضيف.. فنانات تعرضن لأزمات من عمليات التجميل

فيديوجراف.. ما سر جماجم قليوب الملقاة أسفل الطريق الحر؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ