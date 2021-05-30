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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الوهاب : فخورون بتأهل سلة الزمالك لنهائي إفريقيا

صدى البلد

أعرب ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة افريقيا للأندية الأبطال المقامة حاليا في رواندا، موجهاً التهنئة لجمهور القلعة البيضاء واللجنة المعينة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب على اتصاله الدائم واطمئنانه على أحوال الفريق واعطائهم دفعة معنوية عالية .

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ,, : مباراة النهائي ستكون صعبة للغاية أمام فريق الإتحاد المنستيري التونسي ، فكرة السلة التونسية تعيش أفضل عصورها الآن و أصبحت على مستوى عال ، وهو ما سيصعب مهمتنا خلال المباراة ، لكن لدي ثقة كبيرة في لاعبي الفريق ومساندة الجمهور الأبيض .

وحقق نادي الزمالك الفوز علي منافسه بيترو دي لواندا الانجولى  بنتيجة 89/71 في إطار منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

وصعد الزمالك لنصف النهائي بعد تفوقه على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 82 – 53. 

وكان “الفارس الأبيض” قد تصدر المجموعة الثالثة وأنهى مشواره في دور المجموعات بإحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للفرق المتأهله لدور الـ8.

حيث فاز الزمالك في الجولة الأولى بمجموعته على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71 – 55، ثم الفوز على نظيره إيه إس دوانيس بنتيجة 86 – 62، قبل أن يكتسح المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.

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