علي جمعة: مصر فيها حاجة حلوة والسر في التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن برنامجه الرمضاني هذا العام "مصر أرض الصالحين" كان الهدف منه استكمال نجاح ما تم في العام الماضي في برنامج "مصر أرض الأنبياء" والتفاعل الكبير معه.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أننا أردنا تنبيه المصريين بأن يثقوا بأنفسهم بأنهم أهل علم وتقوى وخير وصلاح ، ومصر مليئة عبر التاريخ بتراكم فريد لا وجود لمثله في العالم بما يجعلها فعلا أرض الصالحين.

وذكر أن ما ذكر في البرنامج هو نماذج قليلة جدا مما هو موجود على أرض الواقع من الصالحين، فلقد تم التطرق إلى آل البيت والصحابة والعلماء والأولياء ، وكل حلقة كانت تحتاج إلى رمضان كامل.

وأشار إلى أن مصر بها أمور طيبة وصفها المطرب حسين الجسمي في أغنيته عن مصر "والسر في التفاصيل" أي أن هذا الشعب يحب التفاصيل، منوها أن مصر دعا لها الأنبياء والصالحين.

على جمعة: لسنا دولة دينية

قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على جمعة، لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاءصندوق الوقف الخيري.

وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور في الاجتماع، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.