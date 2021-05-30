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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تتويج تشيلسي بدوري الأبطال.. توماس توخيل يحرج جوارديولا للمرة الثالثة

صدى البلد

واصل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منذ أن تولى تدريب البلوز في منتصف الموسم الجاري.

وقاد توخيل تشيلسي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تغلب على مانشستر سيتي، بهدف دون رد، أمس السبت، على ملعب دراجاو، في نهائي البطولة.

ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي لتوخيل على جوارديولا، بعد أن تغلب عليه في البريميرليج وأجل حسم اللقب، ثم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا في دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن جوارديولا وتوخيل التقيا 5 مرات قبل قدوم المدرب الألماني للبريميرليج، فاز جوارديولا في 4 مرات وتعادلا في مرة، قبل أن يعود توخيل بـ3 انتصارات متتالية. 

وتوج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد دراجاو في البرتغال.

وجاء هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 42، من تمريرة أمامية من ماسون ماونت، خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي، وصلت إلى كاي هافيرتز، الذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع، وأسكن الكرة في الشباك الخالية.

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