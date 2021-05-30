رمضان السيد: يجب نقل تهنئة الزمالك لـ الأهلي إلى اللاعبين والجماهير

أشاد رمضان السيد لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي النجوم بمبادرة اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن تهنئتهم إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي .

وأبدى رمضان السيد سعادته بذلك خلال لقاء ببرنامج البريمو عبر قناة Ten قائلاً: “مبادرة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وحرصهم على تهنئة النادي الأهلي عقب التتويج بالسوبر الإفريقي، أكثر من رائعة”.

وأضاف رمضان السيد: "أتمنى أن تُنقل هذه الروح الطيبة إلى اللاعبين والجماهير، فهي خطوة جيدة جداً لنبذ التعصب الأعمى، الذي ظهر منذ انتشار مواقع التواصل الإجتماعي".