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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف السعودية اليوم.. الرياض ترفع قيود السفر للقادمين إليها من 11 دولة.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا في فيتنام.. وعودة فرضية تسرب كوفيد-19 من مختبر

صحف السعودية
صحف السعودية

الإمارات تُدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط
خطيرة للغاية.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
السعودية تدعم الهند بـ60 طنا من الأكسجين لمواجهة كورونا
التحالف: الحوثيون يروّجون فبركات لانتصارات وهمية
مقتل وإصابة 5 بإطلاق نار في كندا
الإمارات ترخص لدواء جديد لعلاج “كوفيد-19”
رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته في مراسم غير معلنة

سلطت الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على فيروس كورونا والتطعيم.

في الشأن المحلي، قالت صحيفة "الرياض"، إن الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تحديث رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

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وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

ومن الصحيفة ذاتها، أثنى وزير النفط الهندي، درامندرا برادان، على جهود السعودية في الوقوف إلى جانب الهند في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال برادان في سلسلة تغريدات: «نقدر بشدة لفتة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على عرض المملكة إرسال 3 حاويات تحوي 60 طنا من الأكسجين المسال، والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك توفير 100 حاوية في الأشهر القادمة، وذلك لدعم الهند في معركتها مع فيروس كورونا».

عربيًا، من صحيفة "سبق"، أعربت الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة،  اعترضتها قوات التحالف.

أما صحيفة "الوئام"، فنقلت عن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، قوله إن ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية، بهدف رفع معنويات عناصرها.

واعتبر المالكي أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة.

فيما أفادت "الشرق الأوسط"، بأن الإمارات رخصت الاستخدام الطارئ لدواء جديد وصفته بالفعال لـ«كوفيد-19» أنتجته شركة «جي إس كيه» العالمية، وهو ما يجعلها أول دولة ترخص لاستخدام هذا الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «اف دي ايه» على الاستخدام الطارئ له.

عالميًا، ذكرت صحيفة "سبق"، أن الاستخبارات البريطانية تعتبر الآن، أن من "الممكن" تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر.

وقالت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البريطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة؛ ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، كشف وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، أن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية، مشيرا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

أما صحيفة "الوئام"، قالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، إن “شخصاً لقي حتفه ونُقل 4 إلى مستشفيات في منطقة تورنتو “في ظروف مختلفة” بعد حادث إطلاق نار.

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، أمس السبت.

وقالت الصحيفة إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، مضيفة أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

السعودية بريطانيا الامارات صحف السعودية فيروس كورونا كورونا

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