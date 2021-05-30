عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تخفي الحقيقة.. خطأ فادح لمسئول صيني يكشف عن أول مصابة بـ كورونا

الصين وتفشي كورونا
الصين وتفشي كورونا

كتب: شيماء مصطفى

 

سقط مسئول صيني في خطأ فادح، كشف من خلاله عن تفاصيل أول مريضة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الصين، قبل إعلان السلطات عن الوباء رسميًا في ديسمبر من عام 2019.

 

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتكب مسئول صيني بارز خطأ كشف به عن اسم وعنوان وتفاصيل أحد أوائل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بـ فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، قبل 3 أسابيع من إعلان سلطات بكين أنها اكتشفت الحالة الأولى.

 

بايدن يمنح الصين 90 يوما لاكتشاف منشأ كورونا .. فيديو

رئيس الأركان الأمريكي يدعو لمنع وقوع حرب مع الصين وروسيا

 

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يُظهر الخطأ، الذي تم الكشف عنه في لقطة من مقابلة مع مجلة طبية صينية، أن امرأة بالغة من العمر 61 عامًا، وتعرف باسم "المريضة سو"، كانت تعيش على بعد حوالي ميل واحد من أحد مختبرات أبحاث فيروس كورونا الرئيسية في ووهان.

 

وأضافت أنها كانت على وشك ركوب خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يعتقد أنه لعب دورًا رئيسيًا في انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

 

من جانبه، قال النائب البريطاني توم توجندهات رئيس لجنة الشئون الخارجية المشتركة: "حان الوقت للصين لفتح جميع ملفاتها حتى يتمكن العالم من العثور على الحقيقة حول أصول كورونا".

 

وأضاف: "لا يمكننا الوقاية من المخاطر المستقبلية إذا لم يكن هناك اعتراف بأننا جميعًا بحاجة إلى مشاركة المعرفة والتعلم من أي أخطاء".

 

وظهر هذا الاكتشاف الأخير كنتيجة لمقابلة أجراها العالم المكلف بتجميع البيانات الرسمية عن الحالات في مجلة طبية صينية.

 

وقال البروفيسور يو تشوانهوا أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة ووهان، لصحيفة "هيلث تايمز"، إن لديه 47 ألف حالة في قاعدة البيانات الوطنية للحالات المؤكدة والمشتبه فيها بحلول أواخر فبراير 2020.

 

وأضاف أنه شمل ذلك حالة وفاة مشتبه بها لمريض أصيب بكورونا في أواخر سبتمبر 2019، لتظهر البيانات أن المريض لم يخضع للاختبار النووي والتشخيص السريري  وتوفي بعدها.

 

كما شرح تفاصيل حالتين مشتبه بهما تم الإبلاغ عنهما لأطباء ووهان في 14 و 21 نوفمبر، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى قبل 8 ديسمبر - التاريخ الذي قدمته الصين لمنظمة الصحة العالمية لـ "أول حالة بداية".

 

وتضمن تقرير مجلة "هيلث تايمز"، سكرين شوت لتفاصيل عن حالتين أصيبا بفيروس كورونا في نوفمبر 2019، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل الشخصية، كان بعضها مرئيًا، بما في ذلك اسم المستشفى والمنطقة الأصلية.

 

وأظهرت الصور أن المريضة سو عولجت في مستشفى رونج جون في ووهان، وبالنظر إلى المبنى وأرقام الشوارع، فمن المؤكد أنها عاشت بالقرب من مكان إجراء الكثير من أبحاث فيروس كورونا.

 

يذكر أن المخابرات البريطانية اعتبرت في وقت سابق، أن كورونا قد يكون خرج من معامل فيروسية، وليس نتيجة ظهور طبيعي للوباء.

 

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن المخابرات تقول الآن إنه من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

 

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البريطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة، ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

الصين فيروس كورونا كورونا بكين أول مصابة بكورونا

موضوعات متعلقة

عائشة بنت أبي بكر.. أحب زوجات الرسول..نزلت براءتها من السماء في حادثة الإفك

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

عاجل.. السيسى يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن

قتلى ومصابين في إطلاق نار عشوائي في ميامي الأمريكية

منصة حصص مصر تذيع بثا مباشرا لمراجعة الأحياء لـ طلاب الثانوية العامة .. غدا

وزيرة التخطيط: خطة 2021-2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل

التخطيط: 1.2 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 21/2022

الجبلاية تحدد موعد تفعيل العقد الموحد للاعبي أندية الدورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرة خير.. الحكومة تتوقع التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية 2021

التموين : زيادة سعر زيت التموين بداية من أول يونيو..التفاصيل

بعد الجدل السائد .. الموقف القانونى لخوض مرتضى منصور انتخابات الزمالك

غدا.. انتهاء قرار غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء إيقافه لمدة 4 سنوات

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد قرار إلغاء وقف مرتضى منصور

14 سؤال وإجابة تشرح التفاصيل الكاملة لنظام امتحانات الثانوية العامة 2021

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء البريطاني يجري مع العامة للحاق بالقطار.. فيديو

أثارت ذعر السكان.. بريطانيا تشهد تفشي الفئران الضخمة داخل المنازل بسبب الإغلاق|صور

مزيج بين الهندية والبريطانية.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أكثر خطورة

في منتصف الرحلة.. خفاش يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. جدل حول علاقة أسما شريف منير بطليقها الأول

جند آلاف الجواسيس.. من هو ديفيد بارنيا رئيس الموساد الجديد ؟ فيديوجراف

فيديوجراف.. النهضة وأسباب أخرى.. لماذا تلجأ مصر لـ تحلية مياه البحر ؟

ناجم عن عبادة البقر .. الهند تعلن ظهور داء الرشاشيات القاتل "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ