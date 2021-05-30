بكين تخفي الحقيقة.. خطأ فادح لمسئول صيني يكشف عن أول مصابة بـ كورونا

كتب: شيماء مصطفى

سقط مسئول صيني في خطأ فادح، كشف من خلاله عن تفاصيل أول مريضة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الصين، قبل إعلان السلطات عن الوباء رسميًا في ديسمبر من عام 2019.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتكب مسئول صيني بارز خطأ كشف به عن اسم وعنوان وتفاصيل أحد أوائل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بـ فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، قبل 3 أسابيع من إعلان سلطات بكين أنها اكتشفت الحالة الأولى.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يُظهر الخطأ، الذي تم الكشف عنه في لقطة من مقابلة مع مجلة طبية صينية، أن امرأة بالغة من العمر 61 عامًا، وتعرف باسم "المريضة سو"، كانت تعيش على بعد حوالي ميل واحد من أحد مختبرات أبحاث فيروس كورونا الرئيسية في ووهان.

وأضافت أنها كانت على وشك ركوب خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يعتقد أنه لعب دورًا رئيسيًا في انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

من جانبه، قال النائب البريطاني توم توجندهات رئيس لجنة الشئون الخارجية المشتركة: "حان الوقت للصين لفتح جميع ملفاتها حتى يتمكن العالم من العثور على الحقيقة حول أصول كورونا".

وأضاف: "لا يمكننا الوقاية من المخاطر المستقبلية إذا لم يكن هناك اعتراف بأننا جميعًا بحاجة إلى مشاركة المعرفة والتعلم من أي أخطاء".

وظهر هذا الاكتشاف الأخير كنتيجة لمقابلة أجراها العالم المكلف بتجميع البيانات الرسمية عن الحالات في مجلة طبية صينية.

وقال البروفيسور يو تشوانهوا أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة ووهان، لصحيفة "هيلث تايمز"، إن لديه 47 ألف حالة في قاعدة البيانات الوطنية للحالات المؤكدة والمشتبه فيها بحلول أواخر فبراير 2020.

وأضاف أنه شمل ذلك حالة وفاة مشتبه بها لمريض أصيب بكورونا في أواخر سبتمبر 2019، لتظهر البيانات أن المريض لم يخضع للاختبار النووي والتشخيص السريري وتوفي بعدها.

كما شرح تفاصيل حالتين مشتبه بهما تم الإبلاغ عنهما لأطباء ووهان في 14 و 21 نوفمبر، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى قبل 8 ديسمبر - التاريخ الذي قدمته الصين لمنظمة الصحة العالمية لـ "أول حالة بداية".

وتضمن تقرير مجلة "هيلث تايمز"، سكرين شوت لتفاصيل عن حالتين أصيبا بفيروس كورونا في نوفمبر 2019، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل الشخصية، كان بعضها مرئيًا، بما في ذلك اسم المستشفى والمنطقة الأصلية.

وأظهرت الصور أن المريضة سو عولجت في مستشفى رونج جون في ووهان، وبالنظر إلى المبنى وأرقام الشوارع، فمن المؤكد أنها عاشت بالقرب من مكان إجراء الكثير من أبحاث فيروس كورونا.

يذكر أن المخابرات البريطانية اعتبرت في وقت سابق، أن كورونا قد يكون خرج من معامل فيروسية، وليس نتيجة ظهور طبيعي للوباء.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن المخابرات تقول الآن إنه من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البريطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة، ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.