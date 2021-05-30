التعليم العالي: جائحة كورونا ساهمت في تنفيذ رؤية التحول الرقمي

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إن هناك مجهودات يتم بذلها من قبل الوزارة منذ سنوات في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت في صالح الرؤية التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي.

وأضاف "فاروق" في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل في 3 محاور .

وأشار مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إلى أن الأول هو محور المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التعليمية، حيث أن هناك أكثر من 70 جامعة وأكثر من 200 معهد ما بين خاص وتكنولوجي وحكومي .

وأكد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن الثاني هو محور المستشفيات الجامعية، حيث أن هناك أكثر من 130 مستشفى والمحور الثالث هو محور المعاهد البحثية، حيث أن هناك 11 معهدا بحثيا.

وتابع مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن الوزارة قامت بعمل مجمع للمشروعات الرقمية في كل محور من المحاور، كما أنه كان هناك عمل داخلي في الوزارة لتهيئة بيئة العمل الداخلية للبيئة الرقمية ومحور خارج الوزارة للعمل في المؤسسات والجامعات والمعاهد، موضحًا أن التحول الرقمي في المحور التعليمي ينقسم إلى 6 مسارات.