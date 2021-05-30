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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يتابع المراحل النهائية من أعمال مشروع متحف القناة قبيل تسليمه

صدى البلد

أجرى الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة يرافقه الدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع وعدد من مسئولي إدارة الأشغال بالهيئة بتفقد المراحل النهائية من أعمال مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية وذلك قبيل تسليمه. 

 

 كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس محمد عبدالله العلواني مدير المشروع وأشاد ربيع بالأداء المتميز للشركة في تنفيذ هذا  المشروع التاريخي والذي يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث. 

 

 ومن جانبه صرح المهندس مبارك منصور أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام  1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

 

 وأضاف  مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها  5500  متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما أضاف أن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي الأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة  وجدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 عواميد خشبية.

قناة السويس اخبار هيئة السويس المتحف العالمي

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