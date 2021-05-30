التدريب والتشغيل المهني يستقبل المنسق العام للأمم المتحدة بالقاهرة

استقبلت الإدارة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وفدا من الأمم المتحدة يترأسه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومسئول الشراكات بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى مسئول التمويل والتنمية.

واستهدف اللقاء دراسة سبل التعاون المختلفة من خلال البرامج التمويلية للأمم المتحدة الموجهة إلى مجال التدريب والتشغيل المهني في مصر.



وقال المهندس مروان السماك رئيس اللجنة التنفيذية للمركز: “نسعى للشراكة الدائمة مع مؤسسات العمل المدنى وجهات التمويل المختلفة سواء المحلية أو الدولية، حيث يجري ذلك من خلال قسم تطوير الأعمال بالتعاون مع قسم العلاقات الخارجية لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للتنسيق لدعوة الوفود والجهات المختلفة للتعرف على أنشطة المركز ودوره الريادى فى تطوير وتحديث منظومة التدريب والتشغيل المهني في مصر”.

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية أن الوفد الأمريكي وممثلي المركز اتفقا على أهمية تعزيز القيمة المضافة لمركز التدريب والتشغيل المهني، لما يلعبه المركز من دور فعال بهذا المجال.

ونوه المهندس مروان السماك إلى أن الوفد أشاد بالتجهيزات ونظم التشغيل والبرامج المتنوعة، والتى سوف يتم السعي للتعاون مع المركز فيها خلال المشروعات الممولة الفترة القادمة.

