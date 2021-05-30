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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول يدشن الكرة النسائية والبراعم والناشئين بالدقهلية

صدى البلد

شهد نادي جزيرة الورد بمحافظة الدقهلية، أمس، المؤتمر الصحفي لتدشين كرة القدم النسائية المصغرة “الميني فوتبول النسائية”. 

بحضور مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الإتحاد العربي أحمد سمير سليمان صحبة النائب طارق عبد الهادي عضو لجنه الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومقرر لجنة الكرة النسائية بإتحاد الميني فوتبول وحسن المزاحي رئيس منطقة الدقهلية للميني فوتبول وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.  

وشرح رئيس الإتحاد أحمد سمير بعد المؤتمر الصحفي قواعد اللعبة نظريا وعمليا للاعبات للفرق الثلاثه نادي المنصورة ونادي جزيرة الورد ومركز شباب ميت غراب  وتم تطبيق قواعد اللعبه كامله فنيا في مباراتين تجريبيتين شهدت روحا عاليه وأداءا متميز وإستيعاب من اللاعبات أبناء محافظة الدقهلية اللاتي أبدين سعادة كبيرة بمشاركتهم في رياضة الميني فوتبول النسائية وإدارجهم في بطولة رسمية للدوري المصري الممتاز الأول لكرة القدم المصغرة النسائية (الميني فوتبول النسائية) والتي ستنطلق قريبا.   

وشرح قواعد وفنيات اللعبة لهم نظريا وعمليا وابدي إعجابه الشديد بهم لسرعة إستيعابهم  مؤكدا ان هؤلاء هم مستهدف الإتحاد الحقيقي لبناء جيل من هؤلاء يكونون هما عماد رياضة الميني فوتبول مستقبلا في مصر وهذا هو الهدف السامي الذي نعمل من اجلة ومشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة والكشف عن المواهب الشابة.

نادي جزيرة الورد الدقهلية للميني فوتبول

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