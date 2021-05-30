عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحت قبة الشيوخ.. رئيس برلمانية المصري الديمقراطى يعلن أسباب رفضه خطة التنمية الاقتصادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، رفضه لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وفي حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأرجع ذلك لملاحظات كثيرة أودعها في تقرير من 15 صفحة في الأمانة العامة للمجلس لتسليمها للوزيرة، وتتمثل أولي الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو ٥.٤٪؜ لأنها لم تراعي تأثيرات فيروس كورونا.

وقال محمود سامي في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إعلانه رفض الخطة، إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلقى التطعيم سوى 2٪؜ وبهذه المعدلات لن نصل حتي تاريخ الشتاء القادم إلي تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم.

وتساءل كيف سيفتح الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي للسياحة دون استكمال التطعيم، مضيفا أنه أبلغ وزيرة التخطيط أن هذا "الأمر ليس ذنبك ولكن ذنب وزيرة الصحة".

وتابع سامي: "دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز علي قطاعات ثلاثة تمثل، كما عبرت الوزيرة، قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت الخطة نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلي 20٪؜ بينما بلغ قطاع النقل لوحده 20٪ ونسبة كبيرة للانشطة العقارية.

وأضاف أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعيد، متسائلا فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر والذي يرجع انخفاضه في الدلتا لاجتهاد أبناءها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا علي اجتهاد أبناءها.

واختتم تصريحاته بالقول: "ادعم بالتأكيد تخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء ولكن يجب توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا.

الجلسة العامة مجلس الشيوخ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ : أفشة يعاني من جزع في الرباط الداخلي للكاحل ويغيب أسبوعين

غموض حول مشاركة أفشة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الرى: الانتهاء من تأهيل1717 كيلو متر من الترع

قناة السويس : خفضنا التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” إلى 550 مليون دولار فقط

بعد حكم القضاء الإداري .. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور رئيسا للزمالك

طرق مختلفة لـ حدوث وانتقال عدوى كورونا.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرة خير.. الحكومة تتوقع التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية 2021

التعليم : تأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المصابين بكورونا للدور الثاني

التموين : زيادة سعر زيت التموين بداية من أول يونيو..التفاصيل

بعد الجدل السائد .. الموقف القانونى لخوض مرتضى منصور انتخابات الزمالك

غدا.. انتهاء قرار غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء إيقافه لمدة 4 سنوات

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد قرار إلغاء وقف مرتضى منصور

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: عودة رئيس الأركان إلى مصر بعد جولة أفريقية لتعزيز التعاون العسكري.. فيديو وصور

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات رنا رئيس

رئيس الوزراء البريطاني يجري مع العامة للحاق بالقطار.. فيديو

أثارت ذعر السكان.. بريطانيا تشهد تفشي الفئران الضخمة داخل المنازل بسبب الإغلاق|صور

فيديو

فيديو جراف.. درة تستعد لاستقبال مولودها.. أجمل الفنانات الحوامل 2021

فيديوجراف.. جدل حول علاقة أسما شريف منير بطليقها الأول

جند آلاف الجواسيس.. من هو ديفيد بارنيا رئيس الموساد الجديد ؟ فيديوجراف

فيديوجراف.. النهضة وأسباب أخرى.. لماذا تلجأ مصر لـ تحلية مياه البحر ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ