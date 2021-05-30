تيسير مطر موجها الشكر للحكومة: خطة التنمية الاقتصادية حققت معدل نمو كبيرا فى ظل جائحة كورونا

أعلن النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 ، موجها الشكر لحكومة المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الخطة حققت معدل نمو كبيرا فى ظل جائحة كورونا.

وقال تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق من حيث الاهتمام بالمواطن المصري والاستثمار والقضاء على البطالة قائلا “ برافو للحكومة على هذه الخطة التى جعلت المواطن المصري نصب أعينها”.

كما أشاد النائب تسير مطر، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة، مؤكدا أن إنجازاته على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة لبناء اقتصاد قوي خلال الفترة القادمة.