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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"..فيد

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت  نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن فكرة مبادرة "اتكلم عربى "جاءت عندما لاحظت أن الأولاد يأتون فى معسكرات فى مصر غير قادرين على فهم اللغة العربية وليسوا على دراية بما يقال فكانت تستعين بمترجمين ، لافتة أنهم لابد من أن يتحدثوا باللغة العربية .

تابعت نبيلة مكرم، خلال تقرير عرضته قناة dmc، عن مبادرة "اتكلم عربى " ، أن شباب الجيل الثانى والثالث والدارسين فى الخارج هم أكثر فئة تتحدث عن مصر بنفس الثقافة واللغة ونفس الطريقة لذلك هم الذين توليهم الوزيرة الإهتمام ، مضيفة أنها تهتم أيضا بالسيدات التى تعمل بالخارج والعلماء الذين يكملون دراستهم فى الخارج.

أوضحت نبيلة مكرم، أن الدولة تؤيد الهجرة الشرعية من أجل الدراسة والعمل ولكن عليه أن يفيد بلده من خلال الخبرة التي تلقاها بالخارج ، معقبة أن كل الأبناء المصريين بالخارج ينتابهم السعادة عندما ياتى التكريم من بلدهم مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة "اتكلم عربي" هي نتاج لتضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، حيث نعمل في إطار المبادرة مع دار نهضة مصر والتي قامت بإعداد التطبيق للهواتف المحمولة والمحتوى الخاص به، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم للتنسيق والتعاون المشترك لما نحتاجه في مختلف المراحل العمرية.

وأوضحت أن من أهم الصعوبات هي الوصول إلى أبناء المصريين بالخارج المنتشرين حول العالم، وهو ما يستلزم خطة تسويق جيدة حيث بدأنا فيها بالفعل في وزارة الهجرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع الأسر ومع الأطفال أنفسهم .. كما سيتم تقييم حجم التفاعل على التطبيق والتعليقات كل 3 أشهر للعمل على تطويره والاستجابة لأي ملاحظات فنية أو لغوية.

نبيلة مكرم تكلم عربى بالخارج

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