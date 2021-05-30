أجويرو يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

ودع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي، جماهير النادي، بعد انتهاء الموسم، ليلة أمس، السبت.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل، لكنه قرر الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وكتب أجويرو، عبر حسابه الرسمي "تويتر": "فخور بهذا الفريق وبارتداء ألوانه لسنوات عديدة. مانشستر سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد".

وكانت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلة أمس السبت، والتي خسرها فريقه.

وتشير التقارير إلى انتقال أجويرو إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.