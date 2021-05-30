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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشعر بخيبة أمل.. دي بروين يكشف تفاصيل إصابته في نهائي الأبطال

كيفين دي بروين لاعب
كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

كشف كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تفاصيل إصابته القوية أمام تشيلسي، أمس، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وتعرض كيفين دي بروين لإصابة قوية في العين، في الدقيقة 56، بعد تدخل عنيف من  أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، ليغادر الملعب باكيا، ويحل البرازيلي خيسوس بديلا له.

 

وكتب كيفين دي بروين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي  تويتر:  "مرحبا يا رفاق، لقد غادر المستشفي منذ قليل، إصابتي عبارة عن كسر حاد في الأنف، وكسر في عظمة العين اليسرى".

 

وتابع  كيفين  بروين:" أشعر أنني بخير الآن، لا يزال نشعر بخيبة أمل بشأن نتيجة مباراة الأمس،  لكننا سنعود".

 

قتل نفسه .. جماهير مانشستر سيتي تطالب برحيل جوارديولا بعد خسارة دوري الأبطال

جوارديولا يكشف سر خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

 

وسقط مانشستر سيتي ، أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 42.

 

وأهدر مانشستر سيتي  فرصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.

 

وخسر جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، للمرة الثالثة على التوالي أمام تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، ليعادل رقمه السلبي يالخسارة 3 مرات متتالية  أمام ريال مدريد وقت أن كان مديرا فنيا لبرشلونة (2012-2014) وأمام ليفربول (2018).

 

ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي لتوخيل على جوارديولا، بعد أن تغلب عليه في البريميرليج وأجل حسم اللقب، ثم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا في دوري الأبطال.

 

ونجح تشيلسي في معادلة إنجاز يوفنتوس الإيطالي الذي فاز باللقب 1985 و1996، وبنفيكا البرتغالي الذي حقق اللقب 1961 و1962، ونوتنجهام فورست الانجليزي 1979و 1980، وبورتو البرتغالي 1987 و2004.

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