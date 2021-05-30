وكيلة مجلس الشيوخ: الاقتصاد المصرى حافظ علي معدلات نمو مقبولة بسبب السياسات الرشيدة

أعلنت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ ، موافقتها من حيث المبدأ لمشروع خطة التنمية، مشيرة إلي أن الاقتصاد المصرى حافظ علي معدلات نمو مقبولة رغم جائحة كورونا نظرا للسياسات الرشيدة والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.

وأشادت فوزى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الآجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 بما استهدفته الخطة للتخفيف من الظروف الصعبة، والذى يتجلى فى البعد الاجتماعى من مساندة الفئات الأكثر تضررا في الجائحة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة" لتحسين صحة المواطن، وهو ما يميز الجمهورية الثانية 30 يونيو مع العمل علي تحسين معدلات التضخم والفقر والأمية.

وأشارت إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد علي الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.