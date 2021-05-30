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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط 73 آيفون مهربة من الإمارات مع سيدتين .. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة عبدالعظيم حمادة عبدالعظيم مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9620 القادمة من الشارقة إشتبه حسام سليمان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبتين سودانيتي الجنسية حاولتا استغلال الزحام  للخروج مسرعتين من صالة الوصول .

وتم سؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجابتا بالنفى .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X Ray بمعرفة الأستاذ علي الشرقاوي مأمور الفحص فلم يتم ملاحظة وجود شيئ .

وبالعرض على مصطفي دوله مدير الحركة قرر تكليف نهى مصطفى لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 37 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الاولى و 36 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الثانية بإجمالي 73 هاتف محمول مخبأة على جسم الراكبتين.

وتكون فريق العمل المساعد من علي الشرقاوي مأمور الجمرك وعلي فهمي بالأمن الجمركي.

قرر عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 15 و 16 لسنه 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

 

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جمارك المطار مطار القاهرة هواتف آيفون اخبار مطار القاهرة وزارة الطيران

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