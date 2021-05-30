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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرى: تحديات قطاع المياه فرضت على مصر اتباع إدارة رشيدة لمواردها المائية

وزير الرى يجتمع مع
وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة

اجتمع  الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور اسامه الظاهر رئيس الادارة المركزية لشؤن مكتب الوزير والدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط .
 

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع دعم الإصلاح في قطاع المياه من خلال بناء القدرات EU Water Stars والممول من الاتحاد الأوروبي ، وأهم مخرجات المشروع حتى الآن.

 

وقال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر تبني فرضت علينا سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية بمفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك فى اطار الخطة القومية للموارد المائية 2037.

 

وأوضح أن الخطة القومية ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.
 

وأضاف "غانم" في تصريح لـ “صدى البلد” أن القيادة السياسية تعطي الأولوية لمحور الأمن المائي وخصوصا علي صعيد ترشيد استخدام المياه، حيث تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان (كمرحلة أولى) بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.

وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي الري قطاع المياه التخطيط وزارة الموارد المائية

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