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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنمية حقيقية للجنوب.. طارق تهامي يطالب بخطة لتقليل معدلات هجرة الصعايدة للقاهرة

النائب طارق تهامي
النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ

اقترح طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بأن يضاف في خطة العام القادم، من خطة التنمية المستدامة، قسم للتغير الديمغرافي في السكان وهجرة أهالي الصعيد إلى مدن العاصمة، القاهرة والجيزة تحديدا.

وأضاف تهامي في كلمتة في الجلسه العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 أن الصعيد بحاجه إلي اقامة مشروعات استثمارية وبيئة تشريعية تعمل في الاستثمار الزراعي والصناعي لاستيعاب العماله في الصعيد اذا تم وضعه في خطة العام القادم.

وتابع تهامي أنه نائب عن الجيزة ومن مواليد الجيزة ولكن أصوله الصعيدية وقريته في مركز أسنا بمحافظة الأقصر التى يتنمي إليها يقطن فيها 20% من السكان فقط والباقي في هجرة إلى الجيزة، فهذا لايجب أن يكون ويجب بذل الجهود لتحقيق تنمية حقيقية فى الصعيد. 

الجلسة العامة مجلس الشيوخ الصعيد خطة التنمية المستدامة الاستثمار الزراعي مشروعات استثمارية

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