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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حكم القضاء الإداري .. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور رئيسا للزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

يقترب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المجمد من العودة لـ رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك عقب   قرار القضاء الإداري الصادر صباح اليوم بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات .

ويصبح مرتضى منصور قادرا بشكل رسمي على العودة لمنصبه السابق، ولكن بشرط الحصول على براءته من التهم الموجهة ضده من قبل وزراة الشباب والرياضة.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا : «مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات».

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق : " المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع  ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي  وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية .

وتابع : «غدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا  بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم».

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات .

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور رئيس الزمالك  المعزول  100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

الزمالك مرتضى منصور الشباب والرياضة ادارة نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة قناة الزمالك

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