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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة ٥ متهمين في قضية داعش الزاوية لـ ١٤ يونيو

مطرقة
مطرقة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الزاوية الحمراء» لجلسة ١٤ يونيو لانتداب دفاع للمتهمين الاول والرابع، ومرافعة النيابة العامة.

 

وتعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وسكرتارية حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة.

 

وأحالت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، كما وجّهت لهم تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة.

الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إعلاميا بـ داعش الزاوية الحمراء مرافعة النيابة العامة المستشار محمد شيرين فهمي الانضمام إلى جماعة إرهابية

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