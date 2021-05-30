إحالة دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة لأعضاء نادي الزمالك للدائرة 24 ضرائب

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للدائرة 24 ضرائب قضاء إداري بالعباسية.

كان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وعدد من أعضاء نادي الزمالك، قاموا برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قالوا فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من نادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات ماليه، وعند توجه الأعضاء إلى ادارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة و ذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون و نصوصه أعفي الأندية الرياضية وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه فتوي رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالاعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة وأن الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح " هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي و كل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنة تحصل غرامة و فائدة شهرية بواقع 1.5%.