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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ مارس

روسيا تعمل على تطعيم
روسيا تعمل على تطعيم شعبها بلقاحات كورونا

سجلت روسيا خلال يوم 9.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من شهرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها 9694 إصابة جديدة بالعدوى، (مقابل 9289 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة منذ 19 مارس.

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ويعود أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3719 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 355 حالة وفاة (مقابل 401 وفاة أمس)، فيما تماثل 7386 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و63442 إصابة مؤكدة، منها 121162 حالة وفاة، و264410 حالات نشطة، وأربعة ملايين و677870 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 137.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالوباء.

 

اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر مايو ، تلقى 11 في المائة فقط من السكان الروس - أو 15.7 مليون شخص - جرعة واحدة على الأقل.

وقد تلقى أقل من ثمانية في المائة جرعتين.

في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية ، تقترب معدلات التطعيم من 50 في المائة من السكان بجرعة واحدة على الأقل أو تجاوزتها بالفعل ، ويبدو أن النتائج تنعكس في تحسن الأعداد المصابة والوفيات إزاء COVID-19.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تجعل لقاحات Covid إلزامية لمواطنيه ، قائلا إن الناس يجب أن يروا ضرورة التحصين بمفردهم.

اقترح بعض المسؤولين في روسيا جعل التطعيم إلزاميًا ، لكن بوتين قال إن مثل هذه الخطوة ستكون ”ذات نتائج عكسية”.

وفي حديثه خلال مؤتمر بالفيديو، قال بوتين إن المسؤولين حللوا خيارات تشمل التطعيم الإلزامي لجميع السكان ، أو للعاملين في قطاعات معينة من الذين يتعاملون مع أعداد كبيرة من الناس ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس.

 

وحول ذلك قال بوتين إنه لا يوافق على مثل هذه الخطوة.

وذكر : "في رأيي ، من غير المجدي وغير الضروري إدخال التطعيمات الإلزامية. يجب على الناس أن يدركوا هذه الضرورة بأنفسهم وأن يفهموا أنه بدون لقاح قد يواجهون خطرًا شديد  وحتى مميتًا ، وخاصة كبار السن".

وحث بوتين الجمهور على التطعيم وأكد أن اللقاح الروسي Sputnik V آمن.

قال "أود أن أؤكد مرة أخرى وأن أناشد جميع مواطنينا: فكر مليًا ، ضع في اعتبارك أن اللقاح الروسي هو حاليًا الأكثر موثوقية والأكثر أمانًا".

 

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