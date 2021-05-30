أول تحرك قانونى من رئيس حي عين شمس بعد تعدي 5 بلطجية عليه بـ الشوم

اعتدى 5 بلطجية ، صباح اليوم، على ماهر هاشم رئيس حي عين شمس،بالآلات الحادة و«الشوم» أمام منزله بمدينة نصر.

وقالت مصادر أن البلطجية انتظروا رئيس الحي أمام منزله صباحا وانقضوا عليه فجأة أثناء ركوبه سيارة الحي وانهالوا عليه بالضرب، وتمّ نقله إلى المستشفى بعد ان فروا هاربين.



وفى أول تحرك قانونى ضد الجناة تم تحرير محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتكثف أجهزة الأمن جهودها للبحث عن الجناه.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الخي أن حالته مستقرة وسيتم إجراء إشعة مقطعية للاطمئنان على الجمجمة والرقبة