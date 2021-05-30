في شكوى عاجلة لـ «صدى البلد»: 300 أسرة من ملاك أركو العقارية يطالبون بتدخل مجلس الوزراء

استقبل قسم الشكاوى بـ “صدى البلد” شكوى خاصة بتصاعد أزمة قرابة 300 أسرة من ملاك مشروعات الشركة العربية للتنمية العقارية "أركو"، مفادها مواصلة الشركة انتهاك حقوق الملاك في مشروعات ديار وديارك بارك وميدوز، وتردي خدمات الشركة وتباطؤها في إصلاح العيوب الفنية في الفلات والوحدات السكنية بمختلف المشروعات، وتراخيها في سداد التزامات المياه والكهرباء وسعيها في تحويل الأماكن المخصصة للترفيه إلى أراضٍ يتم بيعها لمستثمرين خارج الكومبود وتحويل نشاطها بحسب مضمون الشكوى.

وتقدم عدد من ملاك مشروعات شركة "اركو" العقارية باستغاثة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ضد الإدارة التنفيذية للشركة من خلال وجود شروخ وعيوب فنية تهدد أمان وسلامة ملاك بعض الوحدات وإصرار الإدارة التنفيذية على التنصل من المسئولية عنها أو محاولة إصلاحها دون اتباع أصول الصناعة.

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وأضافت الشكوى أن تقارير لجان جهاز مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة تؤكد حجم المخالفات وتعدد الشروخ في عشرات الوحدات بكل مشروعاتهم، وأيضا الشروخ في الاسوار والمشكلات الفنية بالبحيرات ومعظم عناصر المشروعات.

وطالبت الشكوى بالكشف عن هذه التقارير المعتمدة من اللجان المحترمة، وهل تم تنفيذ توصيات هذه اللجان من عدمه.

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واتهم عدد من الملاك عبر الشكوى المقدمة الإدارة التنفيذية للشركة بعدم استيفاء ودائع الصيانة وعوائدها رغم وجود اتحاد شاغلين في معظم مشروعات الشركة، ورصد محاولات إجبار الملاك على التنازل عن ودائع الصيانة أو عدم تسليمهم وحداتهم ووضع العقبات الإدارية أمامهم لسنوات من أمثال (تأخير تركيب عدادات المياه والكهرباء - وقف أعمال التشطيب في وحداتهم بمزاعم وهمية - غيرها).

من جهة أخرى، شهدت السوشيال ميديا عددا من الجروبات التى تجمع المتضررين وقاموا بنشر شكاواهم وصور العقارات التي بها المشكلة، مطالبين بالكشف عن الشركة التى اعتبروها وهمية للصيانة لتبرير استيلائهم على ودائع الصيانة رغم وجود اتحاد شاغلين مشهر هو من يقوم بالصيانة في مشروع الشيخ زايد، وعدم استكمال الاعمال وعناصر مشروعاتهم كما هو محدد في عقود الإذعان التي تغتصب أي حقوق للملاك - حسب وصف المتضررين.

وقال الملاك إن الشركة تقوم بدون وجه حق بتفكيك وهدم النادي الاجتماعي والرياضي بالمنطقة الترفيهية داخل منتجع ديار السكني، والذي يعد المتنفس الوحيد لأبنائنا وعائلاتنا، والموجود فعليا منذ 4 سنوات، وتعمل الشركة على تحويله إلى منطقة تجارية مع كامل المنطقة، وكذلك أرض المسجد التي وعدوا بها الملاك عند الشراء.

ورصدت الشكوى أن الملاك قاموا بتأسيس اتحاد شاغلين وفقا لصحيح إجراءات القانون رقم 119 لسنة 2008 وقيام جهاز التجمع الأول بإشهاره تحت رقم 12 بتاريخ 4/11/2020 بعد إنشائه وفقا لقوانين الدولة من الملاك بأغلبية ساحقة للمحافظة على حقوقهم من تجاوزات الشركة التي تحولت إلى هدم عقاري.



