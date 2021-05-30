فيديو جراف .. تفاصيل زيادة سعر زيت التموين من أول يونيو المقبل

اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، و زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيوني المدير التنفيذي لشركة ارما للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية، وذلك في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.

لمزيد من التفاصيل حول زيادة أسعار زيوت التموين شاهد الفيديو جراف التالي..