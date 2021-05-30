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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صاحب قطعة أرض يشكو من تعنت التخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة وحي الشرابية من عدم الالتزام بالقانون وخطوط التنظيم المعتمدة

صدى البلد

 

أرسل القارئ سيد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تعنت حي الشربية وعدم الالتزام بالقانون وخطوط التنظيم المعتمد.


وقال حسن في شكواه " استغيث من تعنت التخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة وحى الشرابية فى عدم الالتزام بالقانون وخطوط التنظيم المعتمدة.


أنا سيد حسن أحمد إسماعيل البديوى
مالك قطعه الارض 1 حاره حافظ شرف من شارع بباوى برسوم الشرابيه ومعى قرار هدم رقم 1 لسنه 2017 ورخصه هدم رقم 8 لسنه 2017 وتم دفع كافه رسوم رخصه البناء ومن تاريخه وانا احاول استخراج رخصه البناء وعند الاستلام وجدت ان الحى يريد منى الردود بمقدار 2 متر مع العلم انه يوجد خط تنظيم معتمد لشارع بباوى برسوم والرخص المنصرفه تثبت هذا الكلام  .

بل ان الرخص المنصرفه تقول ان عرض شارع بباوى برسوم 15 متر وانا مصادف وامامى خط تنظيم لغايه سنه 2005 مع العلم ان الدوله قامت بتعويض ملاك عقارات  للالتزام بخط التنظيم

وسنه 2017 التخطيط  العمرانى يقول ان الشارع 10 متر ويريد منى الردود بمقدار 2 متر مع العلم لما كان الشارع عرضه 15 متر  كنت مصادف والشارع الان 10 متر.


وأشار أن المحافظة متمثله فى التخطيط العمرانى تريد تقسيم خطوط التنظيم وهذا منافى للقانون والرخص المنصرفه تثبت هذا الكلام يجب احترام الخطوط السوداء السميكه وقانون التخطيط والتنظيم يلزم الجهات المختلفه بضروره احترام خطوط التنظيم السميكه المعتمده .

أوضح ان لم يتم الالتزام بخط التنظيم لن تتمكن سيارات الدفاع المدنى  المطافى من دخول الشارع او سيارات الاسعاف او النجده  لن تتمكن من دخول الشارع وهذا امنيا ومروريا خطأ
للتواصل مع مقدم الشكوى موبايل / 01277077390.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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