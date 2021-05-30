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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. موانئ أبوظبي: إدارج مليار دولار سندات بسوق الأوراق المالية

أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي للأوراق المالية

 أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "موانئ أبوظبي" البالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة وذلك اعتبارا من يوم الخميس 3 يونيو المقبل.

جاء الإعلان عن إدراج السندات بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات.. وذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 

وتراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.54 %، ليغلق عند مستوى 6513 نقطة.


وجرت تعاملات بحجم 208.86 مليون سهم، مع تحقيق سيولة تجاوزت 1.47 مليار درهم.


وانخفض سهم أبوظبي الأول 1.45 %، والواحة كابيتال 0.76 %، سهم مجموعة أغذية 3.89 %، وأبوظبي الإسلامي 3.01 دانة غاز 1.72 %.

 

 

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