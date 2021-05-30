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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج بروجي عربة قطار عن القضبان ببني سويف وتعطل مؤقت للحركة

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

خرج بروجي إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات وجاري نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة.

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وكشف مصدر بالسكة الحديد، سقوط عربة من قطار رقم 833 روسي خط " أسوان-القاهرة بمحطة ببا التابعة لمحافظة بني سويف وذلك بعد رجوع القطار للخلف لوجود منطقة قطع خط لتحديث الإشارات الجديدة.
وأضاف المصدر  أن القطار قام بالدخول الى محطة ببا، وتم اصدار أمر بالدفع للخلف من مراقبي الحركة لاستكمال مسير القطار على الخط الطالع حتى محطة الواسطى.

وأوضح المصدر أن قطع الخط يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة الأمر الذي يتطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان مشيرا الى أن الهيئة دفعت بأوناش الرفع لرف العربة واستكمال القطار رحلته.

 

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