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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسى يوفد وفدا أمنيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

صدى البلد

 اتفق الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة  على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الامناء العامين للفصائل الفلسطينيه  بالقاهره في اطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى  .


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواءعباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس .


وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه فى وقت سابق اليوم باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس .


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في اسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحه الفلسطينية .

 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اوف وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والاراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة 
ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين .


ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين .

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