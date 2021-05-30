اتحاد السلة يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، نادي الزمالك متمثلا في مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب وفريقه من جهاز فني ولاعبين وجماهير الزمالك وكرة السلة المصرية بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية.

وظهر نادي الزمالك بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.