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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس لجنة تحقيقات "إيفر جيفين" : السفينة تحمل 348 حاوية مواد كيماوية ومؤكسدة خبأت بباطنها

صدى البلد


قال الربان سيد شعيشع ، رئيس لجنة التحقيقات في ازمة السفينة البنمية " ايفر جيفين"، صحة  أنه وفقا للقوانين المنظمة للملاحة في العالم ، تخضع  السفينة التي لم تسدد مديونياتها لتنفيذ أحكام الدولة التي تعرضت للحادث في مجراها الملاحي.


مشيرا إلى أن السفينة "ايفر جيفين" تحمل 348 حاوية من المواد الكيماوية وبعض المواد المؤكسدة " مواد خطرة"، في باطنها، قائلا:" ايفر جيفين تحمل 11 نوعا من المواد الكيماوية والمؤكسدة".
 

قناة السويس: سفينة إيفر جيفين كانت تحمل 11 نوعا من المواد الخطرة

اضاف رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، إن تفريغ الصندوق الأسود لا يوجد به أي إدانة لمصر، مشيراً أن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصل من 10 إلى 12 متر في الثانية، وهذا سرعة طبيعية مضيفا أن هناك 3 مراكب عبرت قبل " ايفر جيفين"، في نفس التوقيت، مشيرا أن الفيصل النهائي في التحقيق هو تفريغ التسجيلات للصندوق الأسود.

أبو بكر: بوادر للوصول إلى حل في مفاوضات قناة السويس مع «إيفر جيفن»


مشيرا أن قناة السويس فتحت الصندوق الأسود وتتواجد نسخة منه مع قبطان السفينة والشركة المالكة ودولة بنما وكذلك المنظمة البحرية.

 

فيما قال خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية ايفر جفن المحتجزة بالبحيرات بناءًا على قرار المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.

 

وأوضح أبوبكر أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيراً أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض.


مضيفا: إن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانونى والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد،  اليوم الاحد، بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.


وأوضح خلال المؤتمر الصحفى  شرح خطة التحرك القانونى للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولى كبير وهى قدوة فى الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولى والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.

 

وأضاف أبوبكر أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.

وأضاف، أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة، مضيفاً: "منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة.
 

قناة السويس هيئة قناة السويس إيفر جيفين

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