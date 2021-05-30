عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بمكونات بسيطة

صوص اللحمة المشوية
صوص اللحمة المشوية

اللحمة المشوية من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، وتقبل الأمهات على إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، وتبحث دائما الأمهات على طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بوصفات أحلى من المطاعم لتقدم أكلة شهية ذات مذاق رائع.

 

txt

زي المحلات.. طريقة عمل الدجاج المشوي على الحجر |شاهد

txt

طريقة عمل المكرونة بكبدة الدجاج لـ نجلاء الشرشابي

 

طريقة عمل صوص اللحمة المشوية

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بالمشروم، بخطوات سهلة وبسيطة..

مكونات صوص اللحمة المشوية :

مشروم مكعبات طازج.

ملعقة زبدة.

ملعقة زيت زيتون.

فلفل أسود.

ملح.

مرقة لحم.

كوب كريمة.

 

طريقة عمل صوص اللحمة المشوية :

1- احضري وعاء مناسب وضعي به الزبدة مع زيت الزيتون مع التقليب جيدا.

2- اضيفي المشروم مع مرق اللحم والكريمة والملح والفلفل الأسود.

3- اتركي المكونات تغلي لبضع دقائق.

txt

طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم .. 3 وصفات مختلفة

txt

سهلة و شهية .. طريقة عمل صفائح اللحم الشامية

 

طريقة عمل صوص اللحمة البني 

قدم خبراء الطهي وفقا لموقع ويكي هاو، طريقة عمل صوص اللحمة البني بمكونات رخيصة الثمن ومتوفرة في كل منزل.

مكونات صوص اللحمة :

ربع كوب دقيق.

ملعقتين زبدة.

كوب شوربة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل صوص اللحمة البني :

1- قومي بتسخين المرقة جيدا حتى الغليان.

2- قومي بتحمير الدقيق مع الزبدة مع الفلفل والملح حتى يتماسك.

3- اضيفي المرقة مع الكريمة اللباني حتى تحصل على المعجون المناسب.

اللحمة المشوية طريقة عمل صوص اللحمة المشوية مكونات صوص اللحمة المشوية طريقة عمل صوص اللحمة البني طريقة عمل اللحمة المشوية

موضوعات متعلقة

الطفرة المزدوجة في الهند إنذار شديد من "كورونا" .. خبير مناعة يوضح التفاصيل

مراحل الإصابة بالقدم السكرى.. تعرف عليها

أفضل طرق الحقن المجهري

أبرزها شرب الماء وتناول المكسرات.. نصائح صحية لجسم رياضي متناسق

طرق التخلص من مرض السكر نهائيًا

علاج الديدان الدبوسية بالأعشاب للأطفال والكبار

4 التهابات .. تعرف على مخاطر ارتفاع السكر في الدم

المولودون لأمهات يتناولن الباراسيتامول مهددون للإصابة بـ التوحد

ترشيحاتنا

رسميًا.. الوحدة والقادسية يهبطان لدوري الدرجة الأولى السعودي

على طريقة شيكابالا .. قائد سلة الزمالك يرقص احتفالا بكأس إفريقيا .. فيديو

الزمالك يشكر مجلس إدارة الأهلي على التهنئة ببطولة إفريقيا للسلة

للمنكسرة قلوبهم وخواطرهم .. الإفتاء تبشرهم في الدنيا قبل الآخرة بـ22 كلمة وآية قرآنية

مستثمر يربح مليار دولار في يوم واحد تعرف عليه

معلومات خطيرة عن أصل كورونا .. والصحة العالمية: متحور فيتنام تحت الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن أخر تطورات الوضع الوبائى لكورونا والفطر الأسود في مصر غدا

تعرف على مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمولات الصيفية

الحكومة : حظر إقامة الموالد والتشديد على منع سرادقات العزاء والأفراح

عاد اسمي فعادت البطولات .. تعليق مرتضى منصور على حصد سلة الزمالك بطولة إفريقيا

كما انفرد "صدى البلد".. إنهاء غلق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم في التاسعة

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. ادفع 72 جنيها شهريا بمكتب التأمينات للحصول على معاش 900 جنيه

غدا.. انتهاء قرار غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساء

رئيس وحدة تثقيف الغذاء يكشف حقيقة وجود الفطر الأسود على الخضروات والبصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ خيالية.. حقائب ثقيلة تكشف أكبر عملية تهريب أموال في لندن.. صور

فضائيون.. شاهد ظهور أجسام زرقاء غريبة في سماء لندن

تفاصيل صادمة لما رأته.. امرأة تعود من الموت بعد نوبة صرع|صور

بوجاتي تستعرض تشكيلة ساعاتها الذكية الفاخرة الجديدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ثورة غضب طلاببية لترقية أستاذ بعلوم الإسكندرية.. دعوا عليه

فيديو .. la Casa de Papel.. تفاصيل الجزء الخامس والأخير

فيديوجراف.. هل يسترد مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك ؟

فيديو جراف.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الأوله فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

اﻟﻤﺰﻳﺪ