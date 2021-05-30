طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بمكونات بسيطة

اللحمة المشوية من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، وتقبل الأمهات على إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، وتبحث دائما الأمهات على طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بوصفات أحلى من المطاعم لتقدم أكلة شهية ذات مذاق رائع.

طريقة عمل صوص اللحمة المشوية

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل صوص اللحمة المشوية بالمشروم، بخطوات سهلة وبسيطة..

مكونات صوص اللحمة المشوية :

مشروم مكعبات طازج.

ملعقة زبدة.

ملعقة زيت زيتون.

فلفل أسود.

ملح.

مرقة لحم.

كوب كريمة.

طريقة عمل صوص اللحمة المشوية :

1- احضري وعاء مناسب وضعي به الزبدة مع زيت الزيتون مع التقليب جيدا.

2- اضيفي المشروم مع مرق اللحم والكريمة والملح والفلفل الأسود.

3- اتركي المكونات تغلي لبضع دقائق.

طريقة عمل صوص اللحمة البني

قدم خبراء الطهي وفقا لموقع ويكي هاو، طريقة عمل صوص اللحمة البني بمكونات رخيصة الثمن ومتوفرة في كل منزل.

مكونات صوص اللحمة :

ربع كوب دقيق.

ملعقتين زبدة.

كوب شوربة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل صوص اللحمة البني :

1- قومي بتسخين المرقة جيدا حتى الغليان.

2- قومي بتحمير الدقيق مع الزبدة مع الفلفل والملح حتى يتماسك.

3- اضيفي المرقة مع الكريمة اللباني حتى تحصل على المعجون المناسب.