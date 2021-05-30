انتحار متهم بتثبيت سيدة وسرقة سيارتها بمسدس صوت فى الاسماعيلية

كشفت مصادر أمنية بمديرية امن الإسماعيلية، عن انتحار أحد المتهمين في واقعة تثبيت سيدة وطفلتها وسرقة سيارتها بأحد الشوارع الرئيسية، مستخدما مسدس صوت، بالإنتحار.

وأوضحت المصادر، قيام المتهم بالإنتحار داخل محبسه بغرفة حجز قسم ثالث الإسماعيلية، ونقله إلي المستشفي الجامعي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

كانت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، ألقت القبض علي تشكيل عصابي مكون من شخصين ارتكب واقعة سرقة بالإكراه لسيارة ملاكي قبل 5 أيام.

ونجحت مأمورية لضباط البحث الجنائي في ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وإعادة السيارة المسروقة مرة أخري في وقت قصير.

و تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد إبلاغ سيدة بسرقة سيارتها من شارع شبين الكوم أمام أحد مطاعم المشويات الشهير وكلف اللواء رشاد الغمراوي بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة.

وبفحص الضباط للواقعة تبين أن المتهم ارتكب الواقعة مستخدماً "مسدس صوت" لإرهاب السيدة قائدة السيارة وإجبارها علي النزول من السيارة والفرار بها.

وقالت المجني عليها "مني.م"، خلال التحقيقات أنها كانت تنتظر ابنتها أثناء خروجها من أحد مراكز الدروس الخصوصية وتفاجأت بشاب يدخل إلي سيارتها من الباب الخلفي ويشهر سلاح ناري وطلب مني التحرك بسرعة إلا أنها تركت السيارة من الخوف.

وأضافت ان الجاني قفز من المقعد الخلفي لمقعد القيادة بسرعة والإنطلاق بالسيارة هارباً بها فيما نجح فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين خلال 5 أيام فقط بعد تحديد مكان السيارة وخط سيرها وتحركها.

وقالت المصادر أن المتهمين شخصين مقيما بمركز التل الكبير ولهما معلومات جنائية، مشيرة إلي انه جاري مناقشة المتهمين لمعرفة كيفية ارتكابهما للواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وعرضهماعلي النيابة العامة لتولي التحقيقات.