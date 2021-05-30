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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث التهدئة

رئيس المخابرات يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية الأسرى والمفقودين والتهدئة بالأراضي الفلسطينية

رئيس المخابرات العامة
رئيس المخابرات العامة يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية التقى  وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس اليوم الأحد برئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ووفد رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير إيشيل ووزير الدفاع زوهار فيلتي حيث تناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.


وقدم جانتس الشكر للسيد رئيس المخابرات العامة، وأكد على رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة  ، وطلب نقل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمواقف وجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة ، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

ونقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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