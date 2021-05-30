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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة زويل: زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالعام الجديد.. وهذه شروط التقديم

مدينة زويل
مدينة زويل

أعلن الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، عن قيام جامعة أستقبال الجامعة 500 طالب بالعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك بعد ما شهدته من توسعات بالمبنى الرئيسي للجامعة ومبان أخرى ، مشيرا إلى ان الجامعة اصبحت مستعدة لاستقبال الدفعات الجديدة في برامجها الدراسية .

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وأضاف "عبد ربه " أنه للقبول بالجامعة والحصول على الدعم المادي والمنح للراغبين لابد من أن يتم الحصول على حد ادنى ٨٥ بالمائة في الثانوية العامة بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القبول وهي اختبار اللغة الإنجليزية و في العلوم الطبيعية والرياضيات.

 

تمنح جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل درجات البكالوريوس في التخصصات الأتية:١. التخصصات الهندسية:‌أ.         هندسة الفضاء

‌ب-  هندسة النانو تكنولوجي‌

ج- هندسة البيئة

‌د- هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‌

ه- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة٢. التخصصات العلمية:‌

أ- العلوم الطبية الحيوية

‌ب- علوم النانو‌

ج-علوم المواد‌

د- علوم المواد وفيزياء الأرض والكون

 

وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وتشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء،  هندسة الاتصالات والمعلومات.

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